«Очень быстро»: немецкий корреспондент оценил темпы восстановления Мариуполя

Российская армия полностью освободила город в мае 2022 года.

Темпы восстановления Мариуполя оказались очень быстрым, там обустраивают гражданскую инфраструктуру. Об этом рассказал немецкий журналист Армин Корпер в репортаже для телеканала ZDF.

«Мы видим, что идет восстановление. Строят улицы, школы, жилые районы. Все идет очень быстро. <…> Люди, которые здесь живут, <…> настроены пророссийски», — сказал он в эфире с места событий.

Корпер поразила жизнь в Мариуполе, которая течет своим чередом. Все в городе работает в нормальном режиме. Корпер подчеркнул, что населенный пункт полностью функционирует.

О полном освобождении Мариуполя от украинских боевиков глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину 20 мая 2022 года. Сразу же после этого началось восстановление города.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут дальше развиваться новые регионы России. Им будут вкладывать ежегодно по триллиону рублей. Отмечалось в том числе то, что новые дорогие, восстановленное жилье, школы и больницы имеются не только в Мариуполе, который уже давно выглядит как мирный город. Работы проводятся и там, где боевые действия завершились значительно позже.