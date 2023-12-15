В составе России: как будут дальше развиваться новые регионы нашей державы

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В новые регионы нашей страны будут вкладывать ежегодно по триллиону рублей

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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В новые регионы нашей страны будут вкладывать ежегодно по триллиону рублей. Средства пойдут на восстановление.

Развитие новых российских регионов стало одной из ключевых тем «Итогов года с Владимиром Путиным». Президент сообщил, что на восстановление городов ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, на то, чтобы уровень жизни в них был не хуже, чем в других субъектах, из бюджета будут выделять колоссальные деньги. Триллион рублей рублей — ежегодно. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин о том, куда пойдут эти средства.

Ежегодно на восстановление новых российских регионов будет выделяться по триллиону рублей. Эти деньги уже заложены в бюджет — заявил Владимир Путин. На что идут эти колоссальные средства — своими глазами уже сейчас могут увидеть жители городов, в которых еще совсем недавно гремели бои.

Новые дороги, восстановленное жилье, школы, больницы. И все это не только в Мариуполе, который уже давно выглядит как мирный город. Восстановительные работы идут и там, где боевые действия завершились значительно позже.

При этом новые регионы — платят налоги, развивают производство и малый бизнес. Вот пример таких предприятий — мы снимали эти кадры в Донецке, в городе, буквально на окраинах которого идут боевые действия. Город, который с 2014-го года живет под постоянными артиллерийскими обстрелами. И тем не менее конвейер не останавливается. В городах Донбасса работают сотни фабрик, заводов, фермерских хозяйств.

Важная проблема в зоне СВО — не хватает медиков. Нагрузка на них здесь двойная — нужно лечить обычных больных и людей, пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ. Владимир Путин предложил конкретные меры поддержки специалистов, которые готовы приехать в новые регионы — подъемные для врачей — два миллиона, для фельдшеров — миллион рублей.

Президент пообещал так же устранить некоторые юридические противоречия и проблемы. Сотрудники народной милиции ДНР, воевавшие до СВО и воссоединения с Россией, смогут получить удостоверения ветеранов боевых действий российского образца. Донецкие волонтеры получат такой же статус как и российские. Вообще, журналисты из ДНР и ЛНР скорее не задавали вопросы, а благодарили Владимира Путина за поддержку.

В ответ Владимир Путин произнес главные для жителей Донбасса слова — про неизбежность победы.

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