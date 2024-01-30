Протестующие фермеры заблокировали въезд в Париж грузовикам с продуктами

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Рискует ли столица Франции остаться без запасов продовольствия из-за сложившейся ситуации?

Фото, видео: Reuters / ABDUL SABOOR; 5-tv.ru

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Немецкие фермеры окружают Штутгарт. Трактористы массово блокируют движение на подъездах и в самом городе. На одной из трасс аграрии вывалили навоз. Но самая сложная ситуация сейчас в соседней Франции. Там фермеры блокируют въезд в аэропорт Тулузы. А Париж сегодня оказался в настоящей тракторной осаде.

Протестующие фермеры перекрыли все подступы к городу. Заблокирован проезд к аэропорту, не пускают грузовики с продовольствием, а запас еды в Париже — максимум на три дня. При этом протестующие обещают стоять на дорогах всю неделю. С места событий передает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин. Все подробности — в его репортаже.

Ранее 5-tv.ru писал, что румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной.

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