Требование известно: румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Эфирная новость 34 0

Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Чем сейчас недовольны местные аграрии?

К немецким фермерам присоединились и румынские. Они заблокировали пункт пропуска на границе Румынии с Украиной.

Аграрии недовольны недобросовестной конкуренцией со стороны производителей с Незалежной, которые их разоряют. Похожие претензии и у местных таксистов и дальнобойщиков.

Они перекрыли там же часть трассы и обещают, что протест будет бессрочным. До тех пор, пока правительство не примет их условия.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкие фермеры идут на Берлин. Возмущенные правительством Олафа Шольца аграрии многокилометровым маршем на тракторах, едут в столицу страны.

Там, у Бранденбургских ворот запланирована самая массовая акция с начала протеста. Демонстрантов поддерживают и местные жители.

-4° Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
87.68
-0.45 96.07
-0.68
Как узнать настоящий запах вашей квартиры — лайфхаки

Последние новости

22:05
От этого умирают миллионы: четыре самые страшные болезни на Земле
21:50
«Это не Никита»: Волочкова позвонила жене Джигурды после слитого видео
21:47
«В бои без правил надо было»: Захарова поставила Кулебу на место после слов о Лаврове
21:36
Требование известно: румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
21:24
Средства ПВО сбили летевший к Белгороду украинский беспилотник
21:23
Умер актер из фильма «Иван Бабушкин» Владимир Кузенков

Сейчас читают

"Внука я не жду": Алиса Мон раскрыла подробности взаимоотношений с сыном
Арктика подморозила США: страна испытала европейские цены на газ
Ответит перед законом: какое наказание грозит бросившему сына в сугроб блогеру Косенко
У нас один язык — музыка: западные звезды 80-х приехали на «Легенды Ретро FM»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса