Требование известно: румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной

Чем сейчас недовольны местные аграрии?

К немецким фермерам присоединились и румынские. Они заблокировали пункт пропуска на границе Румынии с Украиной.

Аграрии недовольны недобросовестной конкуренцией со стороны производителей с Незалежной, которые их разоряют. Похожие претензии и у местных таксистов и дальнобойщиков.

Они перекрыли там же часть трассы и обещают, что протест будет бессрочным. До тех пор, пока правительство не примет их условия.

Ранее 5-tv.ru писал, что немецкие фермеры идут на Берлин. Возмущенные правительством Олафа Шольца аграрии многокилометровым маршем на тракторах, едут в столицу страны.

Там, у Бранденбургских ворот запланирована самая массовая акция с начала протеста. Демонстрантов поддерживают и местные жители.