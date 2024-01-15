Требование известно: румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Румынские фермеры заблокировали пункт пропуска на границе с Украиной
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO/Michael Bihlmayer; 5-tv.ru
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Чем сейчас недовольны местные аграрии?
К немецким фермерам присоединились и румынские. Они заблокировали пункт пропуска на границе Румынии с Украиной.
Аграрии недовольны недобросовестной конкуренцией со стороны производителей с Незалежной, которые их разоряют. Похожие претензии и у местных таксистов и дальнобойщиков.
Они перекрыли там же часть трассы и обещают, что протест будет бессрочным. До тех пор, пока правительство не примет их условия.
Ранее 5-tv.ru писал, что немецкие фермеры идут на Берлин. Возмущенные правительством Олафа Шольца аграрии многокилометровым маршем на тракторах, едут в столицу страны.
Там, у Бранденбургских ворот запланирована самая массовая акция с начала протеста. Демонстрантов поддерживают и местные жители.
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