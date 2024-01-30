Панда Катюша учится играть с Пряней из «Шрека» и спит на маме — забавное видео

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 50 0

Панда Катюша играет с любимыми игрушками и неторопливо кушает рядом с мамой

Фото, видео: Telegram / Светлана Акулова; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Маленькая «девочка» развлекается, как может.

Любимая всеми панда Катюша из Московского зоопарка занимается важными делами. Она теперь взрослая, может сама залазить на лесенку. Уж очень она Катюше полюбилась. Есть время и с резиновой печенькой поиграть, благо никуда не нужно торопиться.

А мама Диндин после тяжелого буднего дня приласкает малышку. Пригреет и уложит рядом. И, конечно, не забудет накормить своего ребенка. Медвежонку понадобятся силы для тяжелой рутины.

Сейчас маленькой Катюше пять месяцев. У нее уже прорезались зубки. Медвежонок растет не по дням, а по часам. Недавний осмотр показал, что панда весит почти девять килограмм, а в длину достигает практически 80 сантиметров.

Милые кадры семейства опубликовала генеральный директор столичного зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале. Всем бы нам таких неспешных и приятных будней, как у Катюши.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша «отбилась от лап» и нервирует маму.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.61
0.09 96.98
-0.11
Какие дни недели считаются счастливыми и несчастливыми для разных знаков...

Последние новости

19:44
Засора не избежать: что категорически нельзя смывать в унитаз
19:34
Бояться или нет: может ли процедура МРТ вызвать рак
19:22
Присмотритесь к составу: какие продукты вызывают проблемы со здоровьем
19:11
Квартирный вопрос: может ли бывший сожитель претендовать на квартиру
18:56
ТОП-5 ужасно раздражающих вещей, которые делают все влюбленные пары
18:44
Радиационный шторм на Земле: что это такое и чем грозит

Сейчас читают

Ассоциация турагентств РТ: Открытие визового центра Испании в Казани уже неактуально
Врачи объяснили, вредно ли запивать еду водой - что будет с желудком
«Четыре года — это конец»: карьеру Валиевой случайно разрушил любимый дедушка?
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса