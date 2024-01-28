Озорная проказница: панда Катюша «отбилась от лап» и нервирует маму

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 106 0

С каждым днем малышка все больше учится самостоятельности: мама ей больше не указ!

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eric Baccega; Пресс-служба Московского зоопарка; 5-tv.ru

Маленькая панда Катюша стала настоящей знаменитостью и душой Московского зоопарка. С каждым днем она растет все больше, а ее маме Диндин справляться с непоседой становится все тяжелее. Светлана Акулова, генеральный директор столичного зоопарка, опубликовала в своем Telegram-канале забавные кадры.

На видео заботливая родительница всеми силами старается утащить любимого детеныша с деревянной лестницы. Непослушная проказница недовольно сопротивляется, не понимая, почему им необходимо переходить в другую комнату.

Катюша заметно повзрослела — теперь она может «отстоять» свои интересы и самостоятельно выбрать, где ей играть.

«Не пойду!.. Иногда кончается терпение даже у самых мудрых мам», — шутливо подписала видеоролик Светлана Акулова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша втайне от мамы осваивает лестницу.

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