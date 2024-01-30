«О чем думали?» — в Киеве началась паника из-за «увольнения» Залужного

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 37 0

The Spectator: европейский чиновник заявил о панике из-за «увольнения» Залужного

«О чем думали?» — в Киеве началась паника из-за «увольнения» Залужного

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Шумиха на тему возможной отставки главкома ВСУ началась еще весной в 2023 года. И этому не рады на Западе.

В Киеве запаниковали после сообщений об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом пишет британский политолог Марк Галеотти в статье для The Spectator.

Эксперт отметил, что ситуацией недовольны и в Европе, поскольку она лишь подчеркивает существование раскола между верхушкой киевского правительства и украинской армией, а также дестабилизирует политическую обстановку.

По словам Галеотти, после сообщений об увольнении Залужного ему поступили звонки от европейских чиновников, занимающихся украинским конфликтом. Ему «в ужасе и недоумении» присылали сообщения, однако к утру «администрация президента «похоже, пришла в себя».

«О чем они только думали?» — процитировал Галеотти европейского чиновника.

Накануне появились сообщения о том, что Залужный якобы был уволен. Позднее украинские СМИ написали о том, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, провел встречу с главнокомандующим ВСУ и предложил ему самостоятельно подать в отставку.

О конфликте Зеленского и Залужного стали все активнее говорить в прессе и политических кругах еще весной 2023 года. В марте сообщалось о спорах между ними из-за ситуации в Артемовске. Зеленский тогда был уверен, что город следует удерживать до конца. А Залужный призывал начать отступление ВСУ «по тактическим соображениям». А в августе американские эксперты снова обсуждали то, как глава киевского режима обрушился с критикой на главкома ВСУ. Президент фактически обвинил Залужного в провале контрнаступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, снимут ли Залужного с поста главкома ВСУ.

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