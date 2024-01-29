Есть все предпосылки: снимут ли Залужного с поста главкома ВСУ?

Украинские СМИ начали массово сообщать об отставке Залужного по распоряжению Зеленского. Однако потом власти страны все опровергли. Где же правда?

Вечером в понедельник, 29 января, в украинских Telegram-каналах и СМИ начала распространяться информация о том, что главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного сняли с должности. Однако позднее эту информацию опровергли в Минобороны страны. Да и сам глава Незалежной Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к гражданам не сказал об этом ни слова, хотя в прессе утверждали, ссылаясь на источники, что он уже подписал указ об отставке Залужного.

Что это было — вброс или власти уже все решили, но готовят украинцев к правде? Свое мнение на этот счет высказал в беседе с 5-tv.ru политолог Юрий Светов.

Эксперт напомнил, что Украина не принимает важных решений без одобрения США. Поэтому без разрешения американцев Зеленский не может убрать Залужного с поста главкома ВСУ, как бы ему этого не хотелось.

«Как было с (бывшим. — Прим. ред.) министром обороны (Алексеем. — Прим. ред.) Резником. Ведь было объявлено, что указ подписали чуть ли не в апреле, потом его отложили. Потом тянулось, пока, наконец, не назначили (на должность Рустема. — Прим. ред.) Умерова. А в этом же промежутке Умеров ездил в Америку, сопровождая туда госпожу Зеленскую. То есть американцы на него смотрели, прикинули, потом дали добро на то, чтобы он стал министром обороны», — указал Светов.

Политолог не исключает отставки Залужного, учитывая его испортившиеся отношения с Зеленским. Однако в случае развития такого сценария встает вопрос о том, что будут делать с ним украинские власти.

«Дальше-то что с ним будет делать Зеленский? Куда он его денет? В тюрьму сажать или высылать из страны? Если его снимут с этой должности, то он станет реальным соперником (Зеленского. — Прим. ред.)», — подчеркнул эксперт.

В этом случае всплывает новый вопрос — а кому выгодно снимать с должности Залужного?

«Это выгодно может быть тем, кто хочет Залужного сделать президентом. Те же самые американцы. Он уходит в отставку и связанный с ним флер неудач контрнаступления перекладывает на того, кто придет на его место. И это тоже может быть какая-то многоходовка», — заключил Светов.

О конфликте Зеленского и Залужного стали говорить еще весной 2023 года. В марте сообщалось о спорах между ними из-за ситуации в Артемовске. Зеленский тогда был уверен, что город следует удерживать до конца. А Залужный призывал начать отступление ВСУ «по тактическим соображениям». А в августе американские эксперты снова обсуждали то, как глава киевского режима обрушился с критикой на главкома ВСУ, обвинив его в провале контрнаступления.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, станет ли начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР) Украины Кирилл Буданов новым главкомом ВСУ вместо Залужного.