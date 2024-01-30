Депортированный из Таиланда Лева* из «Би-2» вылетел в Израиль

Солист рок-группы «Би-2» Лева* (Егор Бортник*) вылетел из Таиланда в Израиль во вторник, 30 января. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале музыкального коллектива.

«Лева „Би-2“ вылетел в Израиль, остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме в тесной камере на 80 человек», — говорится в сообщении.

Музыканты были задержаны на Пхукете 25 января после проведения концерта без разрешения на работу. Все это время они ждали депортацию из страны. Музыкальный коллектив оштрафовали и предписали покинуть Таиланд в кратчайшие сроки.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры в аэропорту Бангкока, где был замечен Бортников.

* — признан иноагентом в РФ