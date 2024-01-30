Музыканта ждет депортация за нарушение правил работы в Таиланде.

Солиста группы «Би-2» Леву*, задержанного в Таиланде за нарушение закона, депортируют в Израиль. Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Леву* заметили в аэропорту Бангкока в сопровождении нескольких человек. Сообщается, что он готовился к посадке на рейс в Тель-Авив. Сами музыканты признались, что тоже покидают Индонезию на разных рейсах.

«Кто куда», — сказали участники группы «Би-2».

Участники музыкальной рок-группы «Би-2» Лева* и Шура были задержаны 25 января в Таиланде за проведение концертов без разрешения на работу и ждали депортацию из страны. Их оштрафовали и предписали покинуть страну в кратчайшие сроки. О том, куда полетят остальные музыканты, пока информации нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Захарова прокомментировала ситуацию с группой «Би-2» и Галкиным*.

* — признан иноагентом в РФ