«Обнулила авторитет»: какой унизительный тест Венгрия устроила Кулебе

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Евгения Романова
Евгения Романова 83 0

Депутат Рады Дубинский: Венгрия отвесила оплеуху Кулебе на встрече в Ужгороде

«Обнулила авторитет»: какой унизительный тест Венгрия устроила Кулебе

Фото: OLEG PETRASYUK / ТАСС

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Одно лишь заявление венгерского политика о Закарпатье оказалось большим испытанием для министра Украины.

Венгерский политик, глава партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи в ходе встречи в Ужгороде унизил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу. Об этом в Telegram-канале через адвокатов заявил депутат Верховной рады Александр Дубининский, который подозревается в госизмене и сейчас находится в СИЗО в Киеве.

Тороцкаи заявил на встрече о присоединении Закарпатья. По мнению Дубининского, это не является марионеточным поведением, а «вполне конкретная оплеуха» перед приездом министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

«Во-первых, это тест на проверку прочности — вызовет ли Украина посла Венгрии в МИД для вручения ноты и разъяснений или не рискнет. Во-вторых, демонстрация сильной позиции Венгрии, с министром иностранных дел которой встречу не отменят даже после такой наглой выходки», — считает Дубининский.

А еще Тороцкаи своим заявлением намекнул, что Будапешт может сохранить свое вето на блокировку помощи Киева на саммите Евросоюза, который пройдет 1 февраля. Также, уверен депутат, слова венгерского политика являются «личным плевком» в Кулебу, «обнулением его авторитета» и местью за намеки о пророссийской позиции премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Орбан готов согласиться на финансирование Киева, но есть условия.

В начале января евродепутаты в ходе дискуссий в ЕП предложили продолжить блокировку причитающихся Венгрии средств из бюджета и фондов ЕС. Была принята также резолюция, в которой Венгрию обвинили в «систематическом подрыве основополагающих ценностей» Евросоюза. А еще ЕП призвал Евросовет начать расследование против этой страны в соответствии со статьей 7.2 договора ЕС, которое может привести к лишению Будапешта права голоса в организации.

При этом Венгрия выступала против финансирования Украины. Как заявлял Орбан, Киеву надо помогать без вреда для бюджета Евросоюза. По его мнению, выделить сразу 50 миллиардов — серьезный удар по европейской экономике.

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