Проклятый компромисс: Орбан готов согласиться на финансирование Киева, но есть условия

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Евгения Романова
Евгения Романова 54 0

Орбан готов на микрофинансирование Украины при ежегодном утверждении суммы

Проклятый компромисс: Орбан готов согласиться на финансирование Киева, но есть условия

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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На минувшей неделе ЕС разработал новый план помощи Незалежной на четыре года.

Будапешт готов принять общее с 26 странами Евросоюза решение о финансировании Украины в ходе саммита 1 февраля. Однако это возможно при условии, что сумму будут утверждать каждый год и единогласно. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с изданием Le Point.

Он подчеркнул, что Венгрия не согласна на изменение бюджета, с выделением 50 миллиардов евро, с обеспечением большой суммы на четыре года. Поэтому Будапешт решил сделать компромиссное предложение.

«Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным», — сказал Орбан.

В начале января евродепутаты в ходе дискуссий в ЕП предложили продолжить блокировку причитающихся Венгрии средств из бюджета и фондов ЕС. Была принята также резолюция, в которой Венгрию обвинили в «систематическом подрыве основополагающих ценностей» Евросоюза. А еще ЕП призвал Евросовет начать расследование против этой страны в соответствии со статьей 7.2 договора ЕС, которое может привести к лишению Будапешта права голоса в организации.

При этом Венгрия выступала против финансирования Украины. Как заявлял Орбан, Киеву надо помогать без вреда для бюджета Евросоюза. По его мнению, выделить сразу 50 миллиардов — серьезный удар по европейской экономике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз разработал новый план помощи Украине. Проект предусматривает растягивание поддержки Киева на ближайшие четыре года.

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