«Катастрофа»: в США призвали объявить импичмент главе внутренней безопасности

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

Республиканец Грин: в США призвали к импичменту главы МВБ Майоркаса

«Катастрофа»: в США призвали объявить импичмент главе внутренней безопасности

Фото: JIM LO SCALZO / ТАСС

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Решение предстоит одобрить палате представителей и сенату.

В Соединенных Штатах прошло голосование по поводу импичмента главы министерства внутренней безопасности Алехандро Майоркаса. Об этом сообщает Reuters. В статье приводятся слова председателя комитета по внутренней безопасности палаты представителей Америки, республиканца Марка Грина.

За импичмент проголосовал этот комитет. Указывается, что Майоркас систематически отказывался соблюдать законы, принятые Конгрессом, нарушал его доверие.

«Результаты оказались катастрофическими и поставили под угрозу жизни и экономическое положение всех американцев», — подчеркнул Грин.

Теперь импичмент должны одобрить палата представителей и сенат Штатов. Если это произойдет, то Майоркас станет первым министром, которого за последние почти 150 лет отстранят от должности таким образом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Конгресс США пригрозил главе Пентагона Ллойду Остину импичментом из-за тайной госпитализации. В то же время министр обороны США отчаянно цепляется за свой пост и не планирует его покидать.

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«Катастрофа»: в США призвали объявить импичмент главе внутренней безопасности

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