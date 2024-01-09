Конгресс США пригрозил главе Пентагона импичментом из-за тайной госпитализации

Против главы Пентагона Ллойда Остина может быть начата процедура импичмента из-за того, что он скрыл факт своей госпитализации. Об этом соообщило издание The Hill.

По законам США, Остин был обязан предупредить американский Конгресс и администрацию президента в том, что попал в больницу на несколько дней. Тем самым, он нарушил данную им присягу.

«Республиканец из Палаты представителей Мэтт Розендейл, который представит статью об импичменте, заявил, что решение Остина не раскрывать информацию о своем пребывании в Национальном военно-медицинском центре, нарушило его присягу и поставило под угрозу жизни американского народа», — сделали вывод журналисты.

Глава Пентагона был госпитазирован в первый день нового года с начавшимися осложнениями после плановой медицинской процедуры. Около пяти дней от общества факт его госпитализации скрывался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему министерство обороны США три дня скрывало госпитализацию Ллойда Остина. Указывается, что информация о госпитализации Остина стала неожиданностью для высших чинов, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана, которые не знали о осложнениях здоровья министра обороны после медицинской процедуры.