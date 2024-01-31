Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений в зоне СВО

Авдеевка — одно из важнейших направлений боевых действий в зоне СВО. Об этом заявил глава государства, кандидат в президенты России Владимир Путин на встрече со своими доверенными лицами.

Он отметил, что в Авдеевке великолепно себя показывают бойцы ОДШБр (31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады) «Ветераны».

«На одном из важнейших направлений, где идут сейчас боевые действия, — это Авдеевка — вот эта группа „Ветераны“ впереди наших войск, обогнала их, впереди этих кадровых войск, прорвала оборону противника и вышла на окраины Авдеевки, захватила 19 домов и удерживает их успешно. Мужики там как следует воюют», — сказал Путин.

Также «Ветераны», как отмечается, принимают активное участие в воспитательной работе.

Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал соотношение пленных России и Украины.