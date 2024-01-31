Путин назвал соотношение пленных России и Украины

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 184 0

Путин: соотношение военнопленных РФ и Украины составляет один к десяти

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Москва будет продолжать обмен военными с Киевом.

Соотношение военнопленных составляет примерно один к десяти. Об этом сообщил сегодня глава государства и кандидат в президенты России Владимир Путин.

«У нас соотношение людей, которые находятся в России и наших ребят, которые находятся на Украине, — ну один к десяти, наверное. Даже больше: у нас — тысячи, у них — несколько десятков, сотни, может», — рассказал Путин.

Президент отметил, что несмотря на сбитый террористами ВСУ самолет Ил-76, Москва и Киев продолжат обмен пленными. Украинская сторона также выражаете к этому готовность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Турции ожидают прибытия главы России 12 февраля.

По словам помощника президента, одной из ключевых тем, которую могут обсудить Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган, может быть урегулирование украинского конфликта

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