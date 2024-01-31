«Мелочей нет»: Путин указал на возрождение Донбасса и Новороссии

Президентский фонд культурных инициатив помогает закрывать потребности жителей новых регионов.

Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии стало их возрождением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов страны.

«Обращаю внимание коллег в этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет. Важно все, что окружает людей, то, в каких условиях они живут, учатся, работают воспитывают детей», — заявил Путин.

Он напомнил, что уже функционирует комплексная программа развития новых регионов. Так, к 2030-му ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям, подчеркнул президент.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что развитие новых российских регионов стало одной из ключевых тем «Итогов года с Владимиром Путиным».

Президент сообщил, что на восстановление городов ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, на то, чтобы уровень жизни в них был не хуже, чем в других субъектах, из бюджета будут выделять колоссальные деньги. Триллион рублей рублей — ежегодно.