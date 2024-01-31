«Мелочей нет»: Путин указал на возрождение Донбасса и Новороссии

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 41 0

Путин: социально-экономическое развитие стало возрождением Донбасса и Новороссии

Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президентский фонд культурных инициатив помогает закрывать потребности жителей новых регионов.

Социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии стало их возрождением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию новых субъектов страны.

«Обращаю внимание коллег в этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет. Важно все, что окружает людей, то, в каких условиях они живут, учатся, работают воспитывают детей», — заявил Путин.

Он напомнил, что уже функционирует комплексная программа развития новых регионов. Так, к 2030-му ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям, подчеркнул президент. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что развитие новых российских регионов стало одной из ключевых тем «Итогов года с Владимиром Путиным».

Президент сообщил, что на восстановление городов ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, на то, чтобы уровень жизни в них был не хуже, чем в других субъектах, из бюджета будут выделять колоссальные деньги. Триллион рублей рублей — ежегодно.

-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.67
0.38 97.11
0.32
Финансовый гороскоп на февраль 2024: 6 знаков притянут к себе денежный ус...

Последние новости

23:34
Прокурор запросил 6,5 лет колонии для экс-ректора «Шанинки» Зуева
23:28
Швейцария присоединилась к 12-му пакету санкций против России
23:19
Путин призвал финучреждения не бояться санкций и заходить в новые регионы
23:09
«Новостей ноль»: Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада
22:56
Пока мать была в больнице: дочь Талызиной отдала мошенникам крупную сумму
22:41
«История Камилы — это наша боль»: Тутберидзе уверена в невиновности Валиевой

Сейчас читают

«Тайна за семью печатями»: как триметазидин оказался в пробе Камилы Валиевой?
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
Колдунья или святая: кем была Ванга и что известно о ее жизни
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса