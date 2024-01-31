Прокурор запросил 6,5 лет колонии для экс-ректора «Шанинки» Зуева

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 11 0

Также с него намерены взыскать крупный штраф.

Прокурор запросил 6,5 лет колонии для экс-ректора «Шанинки» Зуева

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

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Гособвинение просит приговорить бывшего ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева к шести годам и шести месяцам колонии. Об этом 5-tv.ru сообщила адвокат бывшего проректора РАНХиГС Ивана Федотова.

«В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить моему подзащитному Зуеву наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет и шесть месяцев», — сказала она.

Кроме того, обвинение требует назначить штраф в размере 900 тысяч рублей. Адвокат Зуева Дмитрий Кравченко заявил, что защита не согласна с такой позицией прокуратуры и в прениях будет доказывать свою позицию.

Также обвинение попросило назначить бывшей замглавы Минпросвещения Марине Раковой восемь лет лишения свободы. В случае обвинительного вердикта, она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Зуева арестовали 13 октября 2021 года. Его подозревают в хищении свыше 21 миллиона рублей из Фонда новых форм развития образования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Хамовнический районный суд города Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к 13 годам колонии общего режима. Ее обвиняли в хищении 156 миллиардов рублей.

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