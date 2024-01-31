Суд в Москве приговорил экс-главу Внешпромбанка Маркус к 13 годам колонии

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 25 0

С 2009 по 2015 она вместе с сообщниками похитила свыше 156 миллиардов рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Хамовнический районный суд города Москвы приговорил бывшего президента Внешпромбанка Ларису Маркус к 13 годам колонии общего режима. 5-tv.ru публикует видео из зала суда.

«Удовлетворить в полном объеме иск Внешпромбанка, заявленный в рамках уголовного дела», — вынес постановление судья.

Данное решение вынесено по уголовному делу о хищении 156 миллиардов рублей. Вместе с тем суд взыскал 130 миллиардов рублей с Маркус и других фигурантов дела, которые тоже получили сроки. Так, бывший первый вице-президент Али Одей Аджин приговорен к девяти годам колонии, а руководитель кредитного отдела Марию Клюеву — к четырем годам и шести месяцам.

Как выяснило следствие, в период с 2009 по 2015 год Маркус вместе с братом экс-совладельцем Внешпромбанка Георгием Беджамовым создала преступную группу вместе с том-менеджерами кредитной организации. Они сначала выдавали клиентам кредиты на подконтрольные счета, после чего присваивали себе деньги.

Вместе с тем собственник банка с сообщниками списывали деньги с депозитов клиентов без их согласия. В результате преступники похитили свыше 156 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд Кузбасса приговорил к колонии экс-инспектора шахты Листвяжная Сергея Винокурова. С учетом наказания по делу о взятках он приговорен к шести годам колонии общего режима. Его также лишили права занимать долэности на госслужбе в течение 2,5 лет.

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