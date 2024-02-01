«Это за гранью»: криминалист прокомментировал убийство женщины и ребенка в Краснодаре

Эксперт Михаил Игнатов назвал возможную причину жестокой расправы над жертвами.

В Краснодарском крае были жестоко убиты мама и ее двухлетняя дочь. В конце января в одном из районов столицы региона случился пожар.

При разборе завалов было найдено тело: выяснилось, что 27-летняя женщина была задушена еще до того, как ее охватило пламя. Позже правоохранители обнаружили мертвой дочь несчастной.

Девочку лишили жизни, а потом закопали в лесу в Адыгее. По подозрению в совершении страшного преступления задержан отец ребенка.

Все еще неизвестно, почему он мог так поступить — и причастен ли он вообще. В интервью изданию «Страсти» криминалист Михаил Игнатов попытался определить мотив, а также выразил надежду на суровое наказание для виновного в смерти матери и ее крохи.

Эксперт считает, что убийца заслуживает пожизненного заключения. А также он с сожалением отметил, что похожие преступления происходят пугающе часто. Человека, что способен убить женщину и дитя, Игнатов презирает и называет не иначе как «живым существом».

«Родил ребенка, но он, я так понимаю, для подозреваемого был нежеланный. Но это не повод для того, чтобы убивать и бывшую сожительницу, и малолетнюю дочь. Это вообще за гранью. Это подчеркивает, что этот недочеловек, животное, существо не имеет никаких принципов, устоев в жизни, души, сердца, вообще ничего… К огромному сожалению, сейчас таких становится все больше и больше», — сказал криминалист.

По словам Игнатова, проблема домашнего насилия и издевательств над детьми стоит предельно остро. Эксперт уверен, что в данном случае необходимо провести очень тщательное расследование со всеми необходимыми экспертизами.

Справедливым для преступника, считает криминалист, будет пожизненный срок в колонии особого режима. Он уверен, что подозреваемый всю жизнь был абсолютно вменяемым, нормальным, спокойным и дееспособным, но сейчас может прикинуться неадекватным ради смягчения наказания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судьбе «ангарского маньяка» Михаила Попкова. В 2015 году он сел в тюрьму до конца своих дней за десятки зверских убийств.