Бывший депутат Гольдман объявлен в международный розыск

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Евгения Романова
Евгения Романова 49 0

МВД возбудило второе уголовное дело против экс-депутата Гольдмана

Бывший депутат Гольдман объявлен в международный розыск

Фото: Пресс-служба заксобрания Красноярского края / Sobranie.info

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Ему заочно предъявлено обвинение и уже подготовлены все материалы для ареста.

Красноярские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего депутат краевого заксобрания Романа Гольдмана. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону в Telegram-канале.

«Возбуждено второе уголовное дело в отношении Романа Гольдмана. Бизнесмен подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с мая по август 2023 года Гольдман, занимая пост гендиректора ПАО УК «Голдман Групп», хотел погасить свои долги перед кредиторами путем злоупотребления доверием. С этой целью он занял у главы ООО «Управление Агроактивами» более 327 миллионов рублей. Гарантом возврата стал договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале другого предприятия.

Предлагая его заключить, Гольдман понимал, что эта доля продана не может быть, ведь он не получат письменного разрешения на ее отчуждение. Деньги экс-депутат возвращать не планировал. Правоохранители продолжают расследование дела.

«По ходатайству следствия наложен дополнительный арест на имущество холдинга на сумму 2,3 миллиарда. Общая сумма сейчас составляет более четырех миллиардов рублей», — добавили в ведомстве.

Вместе с тем МВД объявило Гольдмана в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение и уже подготовлены все материалы для ареста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в декабре МВД арестовало имущество экс-депутата Гольдмана на 830 миллионов рублей.

По данным 5-tv.ru, Романа Гольдмана подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах. Следствие считает, что предприниматель обманул тысячи вкладчиков своего кооператива. Ущерб, который принес бизнесмен, уже оценивается в более чем миллиард рублей. В офисах его компаний прошли обыски.

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