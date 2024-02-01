Силы ПВО пресекли атаки беспилотниками ВСУ на три региона России

Всего в этих областях удалось нейтрализовать 11 дронов противника.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром 1 февраля пресекли попытки ВСУ атаковать с помощью беспилотников самолетного типа Белгородскую, Курскую и Воронежскую области. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Так, сегодня ночью в Белгородской области было перехвачено и уничтожено четыре дрона, а в Курской — один. Украинские боевики также примерно в 06:30 атаковали регионы. Силы ПВО нейтрализовали в Белгородской области четыре беспилотника, а в Воронежской — два.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что системы ПВО уничтожили 20 украинских ракет в небе над Крымом.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.