Раскрыты потери ВСУ в живой силе за минувшие сутки

МО: армия Украины за сутки потеряла более 805 боевиков в зоне СВО
Фото: Reuters / GLEB GARANICH
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Также наши бойцы уничтожили военную технику.
Вооруженные силы Украины за минувшие сутки в зоне спецоперации понесли потери в живой силе и военной технике. По данным Минобороны РФ, нашим бойцам удалось ликвидировать свыше 805 боевиков.
В частности, на купянском направлении ВСУ потеряли более 125 боевиков, на краснолиманском — свыше 290, на донецком — больше 210, на южнодонецком — до 80, на запорожском — до 50, а херсонском — до 50.
Что же касается техники, то бойцы России уничтожили 18 автомобилей, восемь боевых бронированных машин, пять танков, три машин РСЗО» Град» и еще столько же американских артиллерийских систем М777. Еще среди потерь отмечаются по две гаубицы «Мста-Б», британские FH-70, Д-20 и Д-30, а также четыре бронетранспортера, три пикапа, склад и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».
Вместе с тем говорится о ликвидации самоходных артиллерийских установок Krab (Польша), Paladin (США), AS-90 (Британия) и «Акация». Еще уничтожено шесть САУ «Гвоздика».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы ПВО пресекли атаки беспилотниками ВСУ на три региона России.
Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
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