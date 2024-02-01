Уже все известно: как скоро Солнце уничтожит Землю

Судьба нашей планеты, судя по всему, незавидна.

Существует множество теорий конца света. Непостижимый космос так и манит своей загадочностью и опасностью.

Инженер-нанотехнолог Государственного университета просвещения Роман Кучеров объяснил, когда и из-за чего Земля прекратит свое существование. Издание NEWS.ru пишет, что примерно через семь миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта, увеличившись в радиусе примерно в 210 раз. Это превосходит текущее расстояние между Землей и звездой.

«Примерно через семь миллиардов лет весь водород в центре Солнца иссякнет, область термоядерных реакций переместится в верхние слои Солнца, где он еще останется, из-за чего Солнце превратится в красного гиганта. Его радиус увеличится более чем в 210 раз, что может превзойти радиус орбиты Земли. Если это произойдет, то наша планета будет поглощена и уничтожена Солнцем», — объясняет эксперт.

Но даже если радиус Солнца и не достигнет Земли, это не значит, что планета спасена. Солнечная корона в любом случае выжжет атмосферу и органическую оболочку нашей планеты. И останется от человеческой обители лишь безжизненный камень, считает Кучеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что признак наступления конца света обнаружили в Британии.