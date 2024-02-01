Договорились: лидеры Евросоюза выделят Украине 50 млрд евро

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Евгения Романова
Евгения Романова 39 0

Глава Евросовета Мишель: ЕС согласовал выделение Украине €50 млрд

Договорились: лидеры Евросоюза выделят Украине 50 млрд евро

Фото: www.globallookpress.com / Ye Pingfan

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До этого Орбан заявлял о готовности согласиться на финансирование Киева.

Лидеры стран-участниц Европейского союза договорились выделить Украине 50 миллиардов евро. Такое заявление сделал глава Евросовета Шарль Мишель на странице в соцсети X.

«Все 27 лидеров согласовали дополнительные 50 миллиардов евро на поддержку Украины в рамках многолетнего бюджета ЕС», — написал он.

Мишель добавил, что эта договоренность обеспечит устойчивое, долгосрочное и предсказуемое спонсирование для Украины.

В конце января Евросоюз разработал план помощи Украине на 20 миллиардов евро. Такую меру ввели из-за того, что Венгрия наложила вето на подготовку пакета поддержки в сумме 50 миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности согласиться на финансирование Киева. Однако это возможно при условии, что сумму будут утверждать каждый год и единогласно.

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Договорились: лидеры Евросоюза выделят Украине 50 млрд евро

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