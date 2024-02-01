Любовь спасет мир: ТОП-5 фильмов, которые стоит посмотреть в День святого Валентина

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 21 0

Разделите 14 февраля с любимым человеком, посмотрев эти романтические картины.

Любовь спасет мир: ТОП-5 фильмов, которые стоит посмотреть в День святого Валентина

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

Постепенно приближается самый романтичный и нежный праздник года — День святого Валентина. Долгожданное событие станет отличным поводом для всех влюбленных пар устроить волшебный киновечер и погрузиться в мир удивительных историй. Лучшие фильмы о прекрасном и возвышенном чувстве, которые можно посмотреть вдвоем, собрало агентство URA.RU.

Век Адалин — 2015

Заслуженное в списке место занимает потрясающий и проникновенный американский фильм режиссера Ли Толанда Кригера «Век Адалин». Кинокартина не просто повествует зрителям о невозможной любви, но и поднимает философские вопросы о цене вечной жизни.

Кадр из к/ф «Век Адалин», реж. Ли Толанд Кригер, 2015 г.

В главной роли снялась обворожительная актриса Блэйк Лайвли, которая сыграла Адалин Боуман — столетнюю бессмертную красавицу. Молодая женщина после загадочного и таинственного случая совсем перестает стареть и выбирает больше не привязываться к людям, чтобы позволить им прожить счастливую и долгую жизнь.

Неожиданно главная героиня встречает Эллиса Джонса, который заставляет Адалин снова открыться любви, а также вновь окунуться в свое прошлое.

Дневник памяти — 2004

Очень многие поклонники этой киноленты неспроста считают «Дневник памяти» Ника Кассаветиса самой лучшей историей о возвышенном и чудесном чувстве. Трогательная история простого юноши и девушки из высшего общества заставляет зрителя окунуться в сложности классового неравенства и невероятного стремления изменить мир своей любовью. На протяжении всего фильма зрители находятся в напряжении и смятении, не понимая, смогут ли главные герои добиться желаемого.

Кадр из к/ф «Дневник памяти», реж. Ник Кассаветис, 2004 г.

Основана драма на романе писателя Николаса Спаркса. Главные роли в картине исполнили Райан Гослинг и Рейчел Макадамс, которые привнесли изюминку своей актерской игрой.

500 дней лета — 2009

Не самая известная лента о любви Марка Уэбба точно поразит каждого — фильм умело смешивает элементы комедии и драмы. Кинокартина «500 дней лета» — это нестандартная романтическая история, которая рассказывает о взлетах и падениях в отношениях своих главных героев, которых исполнили Джозеф Гордон-Левитт и Зоуи Дешанель.

Кадр из к/ф «500 дней лета», реж. Марк Уэбб, 2009 г.

В своей работе режиссер постарался с другой стороны взглянуть на «счастливый конец», а также заставил зрителя самостоятельно ответить на вопрос: «Что такое — любовь?»

Время — 2011

Американский фантастический триллер Эндрю Никкола «Время» заставляет задуматься не только о цене человеческой жизни и ее скоротечности, но и о том, на что человек готов пойти ради любимого человека. Главные роли в киноленте исполнили актеры Джастин Тимберлейк и Аманда Сейфрид, которые создали очень запоминающуюся пару в необычном мире будущего, где время — настоящая валюта.

Кадр из к/ф «Время», реж. Эндрю Никкол, 2011 г.

Сюжет одновременно достаточно знаком, но необычен. Он — бунтарь из окраин города, она — дочь владельца крупнейшего банка времени. Именно этой паре предстоит изменить жестокий мир, где на счету каждая минута.

Полночное солнце — 2017

Творение Скотта Спира «Полночное солнце» мало кого в свое время оставило равнодушным. Фильм повествует об истории 17-летней девушки Кэти Прайс, которая не в силах находиться под солнечным светом из-за редкого заболевания — день для нее смертелен.

Кадр из к/ф «Полночное солнце», реж. Скотт Спир, 2017 г.

Однажды в полночь главная героиня встречает юношу Чарли. Молодые возлюбленные достаточно быстро понимают, что не могут жить друг без друга. Ради своего избранника Кэти даже готова сгореть под солнечным светом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие фильмы точно изменят вашу жизнь.

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