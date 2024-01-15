Заставят задуматься: ТОП фильмов, которые точно изменят вашу жизнь

Порой после просмотра хорошей кинокартины можно погрузиться в долгие размышления.

В мире существуют тысячи фильмов самых различных жанров. Все кинокартины преследуют отличные друг от друга цели. Один режиссер, например, стремится растрогать зрителя, рассказав грустную историю, другой же — хочет поделиться личными переживаниями и взглядами. Некоторые творцы и вовсе хотят повлиять на свою аудиторию, создав такое кино, которое сможет удивить и изменить человека. Подборку фильмов, создающих мировоззрение, сделали в dni.ru.

«Общество мертвых поэтов» — Питер Уир

Кадр из к/ф «Общество мертвых поэтов», реж. Питер Уир, 1989 г.

Фильм режиссера Питера Уира, снятый в 1989 году, получил премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. История неспроста стала «классической» — кино рассказывает о необыкновенном преподавателе литературы, который сумел вдохновить своих учеников и убедил их начать двигаться к тому, чего на самом деле жаждет сердце.

Учитель напомнил юным подросткам, что жизнь мимолетна, поэтому всегда стоит помнить о знаменитой фразе «Carpe diem», которая призывает «ловить мгновение».

«Жизнь Пи» — Энг Ли

Кадр из к/ф «Жизнь Пи», реж. Энг Ли, 2012 г.

Кинокартина Энга Ли получила целых 11 номинаций на «Оскаре». Приключенческий фильм вышел в 2012-м и поразил огромное количество человек. История повествует о юноше из Индии, который по жестокой случайности оказался после шторма на спасательной шлюпке с тигром прямо посреди океана.

Работа Энга Ли заставляет задуматься о взаимосвязи человека и природы, а также затрагивает тему вероисповедания.

«Матрица» — Лана и Лилли Вачовски

Кадр из к/ф «Матрица», реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски, 1999 г.

Культовая серия фильмов неслучайно вошла в список кинокартин, рождающих вопросы о главном. Великая история предлагает своему зрителю выбор: продолжить жить в благополучной нереальности, зная, что все вокруг тебя является обманом, или же наяву столкнуться с жестокой правдой.

Вышедшая в 1999 году кинокартина провоцирует размышления о существовании человека и стимулирует его критический взгляд на окружающую действительность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Оппенгеймер» стал лучшим драматическим фильмом премии «Золотой глобус».