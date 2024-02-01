Суд продлил арест хакеру за DDoS-атаки на объекты критической инфраструктуры

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

ФСБ задержала его, а теперь он находится в СИЗО «Лефортово».

Суд продлил арест хакеру за DDoS-атаки на объекты критической инфраструктуры

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Лефортовский районный суд города Москвы продлил арест хакеру Артему Хорошилову за DDoS-атаки на объекты критической информационной инфраструктуры России. Об этом сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Уточняется, что постановлением суда решено продлить меру пресечения на срок три месяца, до 12 мая 2024 года. В сообщении добавили, что Хорошилов обвиняется по статье «Неправомерное воздействие на критическую инфраструктуру РФ».

По данным ТАСС, следователи Федеральной службы безопасности РФ задержали хакера в Москве, сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лефортовский суд Москвы продлил арест американскому журналисту Эвану Гершковичу, который обвиняется в шпионаже. Он пробудет в СИЗО до конца марта 2024 года.

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