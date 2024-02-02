Полиция Аргентины применила резиновые пули против протестующих

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 25 0

Демонстранты окружили здание Конгресса — они выступают против шоковых реформ нового президента.

Полиция Аргентины применила резиновые пули против протестующих

Фото: www.globallookpress.com / Esteban Osorio

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Протесты набирают обороты и в Аргентине. Демонстранты окружили здание Конгресса — они выступают против шоковых реформ нового президента Хавьера Милея.

Законопроект сейчас на рассмотрении парламента. Сотни несогласных вышли на улицы — их встретили кордоны силовиков.

Возникли ожесточенные стычки: в полицейских летели камни и бутылки. А те, в свою очередь, применили резиновые пули и дубинки.

Ранее 5-tv.ru писал, что протесты фермеров во Франции уже привели к нехватке продуктов. В супермаркетах на севере и юге республики заканчивается хлеб, а также мясо, рыба и овощи.

Аграрии на тракторах стоят на ключевых автомагистралях, полностью перекрывая возможность доставки продовольствия. Около 80 человек задержали, когда они пытались прорваться на крупнейший рынок в пригороде Парижа. 

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