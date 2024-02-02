США исключили вариант вывода войск из Сирии

США не намерены выводить войска из Сирии в ближайшее время из-за напряженности и атак на американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.

«Произошедшее в последние пару недель не подталкивает нас к рассмотрению вопроса о выводе войск из Сирии», — отметил Остин.

Согласно данным западных СМИ, в Сирии без согласия Дамаска и специального мандата Совета Безопасности (СБ) ООН находятся около 900 американских военных. Вместе с тем Остин отказался отвечать на вопрос, возможен ли вывод американских войск из Ирака.

«С иракским руководством продолжаются обсуждения нашего будущего присутствия в Ираке. Это точно будет включать обсуждения, касающиеся нашего присутствия на перспективу», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, начнут ли США новую операцию на Ближнем Востоке после атаки на их базу.