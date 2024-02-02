США исключили вариант вывода войск из Сирии

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Согласно данным западных СМИ, там без согласия властей страны и специального мандата ООН находятся около 900 американских военных.

США исключили вариант вывода войск из Сирии

Фото: www.globallookpress.com / snapshot-photography B.Shamlo vi

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

США не намерены выводить войска из Сирии в ближайшее время из-за напряженности и атак на американских военнослужащих на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе пресс-конференции.

«Произошедшее в последние пару недель не подталкивает нас к рассмотрению вопроса о выводе войск из Сирии», — отметил Остин.

Согласно данным западных СМИ, в Сирии без согласия Дамаска и специального мандата Совета Безопасности (СБ) ООН находятся около 900 американских военных. Вместе с тем Остин отказался отвечать на вопрос, возможен ли вывод американских войск из Ирака.

«С иракским руководством продолжаются обсуждения нашего будущего присутствия в Ираке. Это точно будет включать обсуждения, касающиеся нашего присутствия на перспективу», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, начнут ли США новую операцию на Ближнем Востоке после атаки на их базу.

Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.23
0.56 97.40
0.29
«Месяц благородного человека»: китайский гороскоп на февраль 2024 года

Последние новости

6:16
Удар за ударом: артиллеристы армии России громят ВСУ под Артемовском
6:05
«Месяц благородного человека»: китайский гороскоп на февраль 2024 года
6:01
Пьяный мужчина ударом срубил мальчика с ног в магазине в Курской области
6:00
«Гвоздики» работают в любую погоду! Лучшее видео из зоны СВО за день
5:46
День победы в Сталинградской битве отмечается в России
5:27
США исключили вариант вывода войск из Сирии

Сейчас читают

Индексация пособий, информирование о вкладах и другие новшества: что изменится в жизни россиян с февраля
Томатный король раскрыл секреты посадки помидоров - когда сажать рассаду, в какой грунт, как поливать
Готовьтесь к романтике: прогноз Таро на февраль 2024 года
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса