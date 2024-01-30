Байден в ярости: начнут ли США новую операцию на Ближнем Востоке после атаки на их базу

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Джо Байден может начать новую военную операцию на Ближнем Востоке

Фото, видео: Reuters / KEVIN LAMARQUE; 5-tv.ru

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Недавно беспилотник нанес удар по американской базе на границе Иордании, погибли трое военных. Однако кто за этим стоит — до сих пор непонятно.

Джо Байден может начать новую военную операцию на Ближнем Востоке. Об этом сегодня пишут американские СМИ. По их данным, президент США ведет переговоры с советниками. И решение может быть принято чуть ли не сегодня. Данные журналистов отчасти подтвердил и координатор Совета по нацбезопасности Джон Кирби.

«Байден встречался со своей командой по национальной безопасности дважды — вчера и сегодня. Он взвешивает имеющиеся у него варианты. Как он заявил, мы ответим в соответствии с нашим графиком и в выбранное нами время», — сказал он.

Ранее беспилотник нанес удар по американской базе на границе Иордании и Сирии. Погибли трое американских военных, больше 30 получили ранения. Кто за этим стоит — до сих пор непонятно, но Пентагон сразу возложил ответственность на некие проиранские силы на Ближнем Востоке. В Тегеране назвали обвинения в свой адрес безосновательными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почему американские военные не отразили атаку на свою базу.

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