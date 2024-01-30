Байден в ярости: начнут ли США новую операцию на Ближнем Востоке после атаки на их базу

Недавно беспилотник нанес удар по американской базе на границе Иордании, погибли трое военных. Однако кто за этим стоит — до сих пор непонятно.

Джо Байден может начать новую военную операцию на Ближнем Востоке. Об этом сегодня пишут американские СМИ. По их данным, президент США ведет переговоры с советниками. И решение может быть принято чуть ли не сегодня. Данные журналистов отчасти подтвердил и координатор Совета по нацбезопасности Джон Кирби.

«Байден встречался со своей командой по национальной безопасности дважды — вчера и сегодня. Он взвешивает имеющиеся у него варианты. Как он заявил, мы ответим в соответствии с нашим графиком и в выбранное нами время», — сказал он.

Ранее беспилотник нанес удар по американской базе на границе Иордании и Сирии. Погибли трое американских военных, больше 30 получили ранения. Кто за этим стоит — до сих пор непонятно, но Пентагон сразу возложил ответственность на некие проиранские силы на Ближнем Востоке. В Тегеране назвали обвинения в свой адрес безосновательными.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что почему американские военные не отразили атаку на свою базу.