День победы в Сталинградской битве отмечается в России

Двести дней и ночей, которые переломили ход войны. Сегодня важная дата в истории нашей страны: 2 февраля 1943-го советские войска одержали победу в Сталинградской битве — самой кровопролитной в истории человечества.

На берегах Дона и Волги, а затем у стен Сталинграда страна потеряла почти полмиллиона бойцов, свыше 600 тысяч были ранены. И лишь благодаря стойкости советских воинов и их героизму фашистская Германия потерпела сокрушительное поражение.

«Сталинградская битва — эта самая страшная. Примеров можно много приводить, где выручали друг друга», — сказал участник битвы Александр Ширшов.

«(Почему Сталинград было важно отстоять — Прим. ред.) Потому что там Волга. Если бы мы не устояли здесь, то они бы пошли дальше и дальше. Надо было стоять насмерть — и стояли», — отметил участник битвы Павел Андреев.

Это оказало решающее влияние на весь дальнейший ход Великой Отечественной. Сегодня в Волгограде пройдут памятные мероприятия.

Правда, салют в этот раз решили отменить. И на один день город вновь вернет себе название Сталинград — для этого на всех главных магистралях установят временные таблички.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ветеран Сталинградской битвы, 100-летний Александр Ермишкин, который на фронте был связистом, рассказал про свою службу, о том, как побывал в других странах и как прошла битва под Сталинградом.