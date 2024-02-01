«Жестокие были бои»: 100-летний ветеран рассказал всю правду о Сталинградской битве

Ветеран Сталинградской битвы, 100-летний Александр Ермишкин, который на фронте был связистом, 1 февраля рассказал «Известиям» про свою службу, о том, как побывал в других странах и как прошла битва под Сталинградом.

Александр Ермишкин в 19 лет отправился на фронт. В 1942 году в составе 278-й стрелковой дивизии в качестве разведчика-артиллериста на рубеже Купянск — Харьков вступил в схватку с фашистами. Также ветеран участвовал в битве под Сталинградом. К годовщине Дня победы в Сталинградской битве Ермишкин рассказал о своих воспоминаниях военных лет.

«Вот я провоевал. С 1942 года и по 1946 год прослужил. На передовой я не был, потому что маленький был. Я в связи служил. Связист. Таскал катушку телефонную. Катушки здоровые были. Это ж не на переднем крае, а немножко в тылу. Штабы обслуживали», — рассказал он.

Ветеран побывал в Румынии, Болгарии, Венгрии и Югославии, победу в Великой Отечественной войне встретил в Австрии. Он рассказал о своих воспоминаниях о том периоде.

«Пошли в Румынию, Венгрию, Австрию. Болгарии часть захватили.<…> Побывал во всех. Ну встречали там неплохо. Не было страшно. Они боялись. <…> В Австрии, Венгрии, Югославии. Вот в этих государствах побывал. Там на южном фронте был», — сказал ветеран.

По словам ветерана, все, чего хотелось в то время, — это остаться в живых.

«Фронт есть фронт, думаешь хоть бы жив остался.<…> Вот и все. Больше не надо ничего. Только жить. Мы молодежь была. По сути дети. Что мы знали в то время? Что такое война? Нечему было радоваться. Походил, пожалуйста, под Харьков, потом в Сталинград, из Сталинграда назад. Вспоминать даже не хочется», — рассказал Ермишкин.

Ермишкин также рассказал о том, что помнит про Сталинградскую битву. По его словам, это было тяжелое время.

«Ну не вот уж близко так. До него добирались тяжело. Бои жестокие были. Канонада все время гремела», — вспоминает он.

Ветеран отметил, что он был маленький, и из-за этого враг не мог попасть в него при обстрелах.

«Там даже некогда переживать. Там самому-то остаться живым. То обстрел, то бомбежка. То обстрел, то бомбежка. Вот два варианта. Жив слава богу. Я ростом маленький. Немцы не попадали в меня», — объяснил он.

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