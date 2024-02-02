Возмездие настигло: информатору WikiLeaks из ЦРУ дали 40 лет тюрьмы

Бывшему программисту Джошуа Шульте вменяли обвинения в шпионаже и детской порнографии, а позже в список обвинений добавилось неуважение к суду.

Американский суд приговорил к 40 годам тюрьмы информатора WikiLeaks бывшего программиста ЦРУ Джошуа Шульте. Его судили в том числе за шпионаж и детскую порнографию. Вынесенный вердикт стал одним из самых крупных и резонансных в мировом политическом поле.

По информации пресс-службы Wikileaks, Шульте вменяли, как минимум, пять противоправных действий различной степени тяжести. Позже к списку добавилось неуважение к суду. По предварительной информации следствия, подозреваемый, будучи бывшим программистом секретных служб, снабжал Wikileaks добытой в засекреченных источниках информацией, принадлежащей ЦРУ, а позже документация появилась в открытых источниках и поставила под угрозу десятки жизней.

Финальное заседание по делу продлилось несколько часов: по его итогу шпион получил 40 лет тюрьмы. Масштаб нанесенного урона еще предстоит установить, отмечают в суде.

«Скорее всего мы никогда не узнаем, каков истинный масштаб нанесенного Шульте урона, но я не сомневаюсь, что он огромен», — сказал судья Джесси Ферман. Его слова приводит агентство Associated Press.

Ранее прокуратура требовала для подозреваемого пожизненного заключения: сторона обвинения акцентировала внимание на том факте, что Шульте приложил руку к «самой разрушительной утечке секретной информации за всю американскую историю». Сам Шульте оправдывался, что по его делу правительство желает не справедливости, а крови и возмездия.

До этого 5-tv.ru сообщал, что ЦРУ ткнуло Зеленскому в лицо «маленьким секретом».