О чем знает американская разведка?

Американским спецслужбам известно о персональной коррумпированности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в блоге заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«В прошлом году директор ЦРУ (Уильям Бернс — Прим. ред.) секретно летал в Киев с целью лично предупредить, что Вашингтон в курсе его персональной коррумпированности», — написал он.

По информации Херша, Бернс также поведал Зеленскому, что на того жалуются подчиненные из-за чрезмерной жадности при воровстве из бюджета.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью рассказал о том, что Белый дом покрывает украинских политиков, замешанных в коррупции, а также финансирует террористическую деятельность ГУР Украины.

Экономист подтвердил, что в стране коррупция процветает с 2014 года. Тогда к власти пришли американцы, отметил он, добавив, что ситуация вряд ли изменится.