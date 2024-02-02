Лично предупредить: ЦРУ ткнуло Зеленскому в лицо «маленьким секретом»

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 34 0

Херш: США знают о коррумпированности Зеленского

Лично предупредить: ЦРУ ткнуло Зеленскому в лицо «маленьким секретом»

Фото: Reuters / INTS KALNINS

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О чем знает американская разведка?

Американским спецслужбам известно о персональной коррумпированности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в блоге заявил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники.

«В прошлом году директор ЦРУ (Уильям Бернс — Прим. ред.) секретно летал в Киев с целью лично предупредить, что Вашингтон в курсе его персональной коррумпированности», — написал он.

По информации Херша, Бернс также поведал Зеленскому, что на того жалуются подчиненные из-за чрезмерной жадности при воровстве из бюджета.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач в интервью рассказал о том, что Белый дом покрывает украинских политиков, замешанных в коррупции, а также финансирует террористическую деятельность ГУР Украины.

Экономист подтвердил, что в стране коррупция процветает с 2014 года. Тогда к власти пришли американцы, отметил он, добавив, что ситуация вряд ли изменится.

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