Пьяные жительницы Петербурга сорвали рейс в Египет, отмечая отпуск

Пьяные жительницы Петербурга сорвали рейс из Северной столицы в Египет. Самолет только вылетел из Пулково — но уже совсем скоро его пришлось сажать обратно.

Две женщины еще в аэропорту начали отмечать отпуск — и видимо, перестарались. Они устроили дебош в воздухе: нецензурно выражались, мешали другим пассажирам, на замечания не реагировали.

Экипаж отчаялся их успокоить, поэтому нетрезвую компанию решили высадить. В аэропорту их встретили полицейские. Теперь вместо отдыха на берегу Красного моря придется отвечать за хулиганство.