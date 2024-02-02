Пьяные жительницы Петербурга сорвали рейс в Египет, отмечая отпуск

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Начало путешествия не задалось. Что будет с нарушительницами порядка?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Пьяные жительницы Петербурга сорвали рейс из Северной столицы в Египет. Самолет только вылетел из Пулково — но уже совсем скоро его пришлось сажать обратно.

Две женщины еще в аэропорту начали отмечать отпуск — и видимо, перестарались. Они устроили дебош в воздухе: нецензурно выражались, мешали другим пассажирам, на замечания не реагировали.

Экипаж отчаялся их успокоить, поэтому нетрезвую компанию решили высадить. В аэропорту их встретили полицейские. Теперь вместо отдыха на берегу Красного моря придется отвечать за хулиганство.

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