Россиянам назвали два слова, которые нельзя говорить при беседе с мошенниками

Какие альтернативные фразы лучше использовать во избежание беды?

При подозрительном звонке самым лучшим решением будет прекратить общение. Однако уже сказанное в беседе может быть использовано против, поэтому ни в коем случае при таком разговоре не нужно говорить такие слова, как «да» и «нет». Об этом предупредил эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин.

«Даже обычное слово „да“, которые многие люди используют в начале звонка вместо „алло“ может быть использовано мошенниками в дальнейшем для голосового подтверждения действий от имени аккаунта жертвы», — объяснил он в беседе с «Лентой.ру».

В качестве альтернативы можно использовать такие фразы, как «слушаю вас», «не имею возможности», «отрицаю».

Разыгрывать подозрительного собеседника тоже не рекомендуется. Вместо этого лучше перезвонить на официальный номер банка или организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиян предупредили об опасности платежей через СБП. Эта система очень удобна, но с ее помощью мошенники могут украсть денежные средства. Во избежание такой неприятной ситуации эксперт Павел Мясоедов посоветовал проверять каждую ссылку на оплату.