ВС РФ ликвидировали бронетехнику ВСУ в районе Старомайорского

Танк ВСУ уничтожен у села Старомайорское в ДНР. Артиллеристы применили усовершенствованный управляемый снаряд «Краснополь». При подлете к цели корректировка траектории боеприпаса выполняется, так называемыми, аэродинамическими рулями, что и обеспечивает прямое попадание.

Еще одну тщательно замаскированную бронемашину противника бойцы группировки войск «Восток» поразили с помощью беспилотника «Ланцет».

Двумя днями ранее российский «Ланцет» впервые поразил немецкую самоходную установку, которую на Западе считают едва ли не лучшей в мире. Эти гаубицы бьют издалека, поэтому ранее они оставались недосягаемыми.

Россия продолжает проведение спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о ее начале. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минобороны назвали потери ВСУ за месяц.