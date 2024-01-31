Первая пошла: российский «Ланцет» уничтожил немецкую САУ PZH 200

Эти гаубицы бьют издалека, поэтому ранее они оставались недосягаемыми.

Российский барражирующий снаряд «Ланцет» впервые поразил немецкую самоходную установку, которую на Западе считают едва ли не лучшей в мире. Соответствующее видео разместил один из военных Telegram-каналов. Причем, эти самоходки появились на вооружении ВСУ еще в 2022 году. Но из-за того, что их мало и они били издалека, наши дроны до сих пор не могли до них добраться.

Немецкие гаубицы сочетают в себе большую дальность стрельбы — до 50 километров и скорострельность — до 12 выстрелов в минуту, а также повышенную подвижность и защищенность. Помимо Бундесвера, они также стоят на вооружении Италии, Греции и Нидерландов.

В США неоднократно заявляли, что российский БПЛА «Ланцет» представляет большую угрозу для украинских нацистов. Обозреватель Питер Сучиу в разных статьях для 19FortyFivе называл этот беспилотник «массовым убийцей» и «величайшей угрозой» для ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление, фактически объявили РФ войну и начали предоставлять Украине военную и финансовую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, очему ВСУ стоит больше всего опасаться «Ланцетов».