Первая пошла: российский «Ланцет» уничтожил немецкую САУ PZH 200

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Российский «Ланцет» впервые уничтожил немецкую САУ PZH 200 в зоне СВО

Первая пошла: российский «Ланцет» уничтожил немецкую САУ PZH 200

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Эти гаубицы бьют издалека, поэтому ранее они оставались недосягаемыми.

Российский барражирующий снаряд «Ланцет» впервые поразил немецкую самоходную установку, которую на Западе считают едва ли не лучшей в мире. Соответствующее видео разместил один из военных Telegram-каналов. Причем, эти самоходки появились на вооружении ВСУ еще в 2022 году. Но из-за того, что их мало и они били издалека, наши дроны до сих пор не могли до них добраться.

Немецкие гаубицы сочетают в себе большую дальность стрельбы — до 50 километров и скорострельность — до 12 выстрелов в минуту, а также повышенную подвижность и защищенность. Помимо Бундесвера, они также стоят на вооружении Италии, Греции и Нидерландов.

В США неоднократно заявляли, что российский БПЛА «Ланцет» представляет большую угрозу для украинских нацистов. Обозреватель Питер Сучиу в разных статьях для 19FortyFivе называл этот беспилотник «массовым убийцей» и «величайшей угрозой» для ВСУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление, фактически объявили РФ войну и начали предоставлять Украине военную и финансовую помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, очему ВСУ стоит больше всего опасаться «Ланцетов».

Тема:
Спецоперация
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