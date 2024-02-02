«Настоящая тюрьма»: что стало со звездой «Кухни» Кузьминой

Актриса недавно стала мамой во второй раз, но ей пришлось оставить ребенка на бабушку.

Довольно давно звезду «Кухни» Ольгу Кузьмину не видно на экранах. Дело в том, что актриса уже во второй раз стала мамой и сейчас ее внимание сосредоточено на ребенке. Тем не менее недавно она вышла на связь в своем личном блоге. Кузьмина опубликовала фотографии из настоящей тюрьмы, в которую отправилась на съемки. На это обратило внимание издание dni.ru.

«У меня сегодня первый съемочный день после длительного перерыва! Локация впечатляющая… На самом деле, это настоящая тюрьма! Правда бывшая. И почти все то, что находится внутри камеры — это не декорации, созданные художниками для съемок кино, а суровая реальность», — отметила актриса.

Также она рассказала, что решила не брать с собой в тюрьму малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 11-летний сын Ольгой Кузьминой начал самостоятельно зарабатывать.