«Настоящая тюрьма»: что стало со звездой «Кухни» Кузьминой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 43 0

Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина оказалась в тюрьме

«Настоящая тюрьма»: что стало со звездой «Кухни» Кузьминой

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Актриса недавно стала мамой во второй раз, но ей пришлось оставить ребенка на бабушку.

Довольно давно звезду «Кухни» Ольгу Кузьмину не видно на экранах. Дело в том, что актриса уже во второй раз стала мамой и сейчас ее внимание сосредоточено на ребенке. Тем не менее недавно она вышла на связь в своем личном блоге. Кузьмина опубликовала фотографии из настоящей тюрьмы, в которую отправилась на съемки. На это обратило внимание издание dni.ru.

«У меня сегодня первый съемочный день после длительного перерыва! Локация впечатляющая… На самом деле, это настоящая тюрьма! Правда бывшая. И почти все то, что находится внутри камеры — это не декорации, созданные художниками для съемок кино, а суровая реальность», — отметила актриса.

Также она рассказала, что решила не брать с собой в тюрьму малыша.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 11-летний сын Ольгой Кузьминой начал самостоятельно зарабатывать.

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