Мамин бизнесмен: 11-летний сын Ольги Кузьминой начал самостоятельно зарабатывать

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 24 0

Ольга Кузьмина рассказала, что ее 11-летний сын учится зарабатывать деньги

Мамин бизнесмен: 11-летний сын Ольги Кузьминой начал самостоятельно зарабатывать

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Сколько получает мальчик?

Знаменитая российская актриса театра и кино Ольга Кузьмина, известная зрителям по роли официантки Насти в сериале «Кухня», рассказала, как у нее обстоят дела на личном фронте. Как оказалось, в реальности у актрисы все совсем не так, как у ее героини в сериале.

Как пишет сайт dni.ru, Ольге приходится воспитывать двух детей от двух разных отцов. С папой 11-летнего Гордея она находится в официальном разводе, а трехмесячная Мира-Мария и вовсе родилась вне брака.

Как рассказывает сама Кузьмина, она много времени проводит со своими детьми, стараясь дать им как можно больше. Например, с сыном она играет в игру «Монополия», чтобы объяснить ему, как устроены деньги, недвижимость и налоги.

Более того, мама приучает Гордея к труду и вынуждает его работать, пусть и в пределах семьи. У мальчика есть хобби — лепка из глины. Чтобы мотивировать маленького мужчину, Ольга пообещала купить у него его поделки.

«А еще я недавно узнала, что в нашем ЖК есть группа, где жильцы из разных домов пишут для ребят легкие задания — например, „сходить в магазин“ или „вынести мусор“. И потом платят за это какую-то небольшую сумму», — поделилась Кузьмина.

Актриса рассказала, что таким образом ее сын уже в 11 лет зарабатывает по 100-200 рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эвелину Бледанс осудили за поцелуи с «солнечным» сыном.

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