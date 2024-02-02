«Мне больно говорить»: Путин о действиях неонацистов в Харьковской области

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Евгения Романова
Евгения Романова 390 0

Путину больно говорить о случившемся под Харьковом после отхода армии РФ

«Мне больно говорить»: Путин о действиях неонацистов в Харьковской области

Фото: I-Images / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Президент также напомнил, как неонацисты захватили власть на Украине.

Президент России Владимир Путин признался, что ему больно говорить о произошедшем в Харьковской области после отхода с территории армии РФ. Заявление об этом он сделал в ходе рабочего визита в Тулу.

«Мне больно сейчас об этом говорить, но все-таки я скажу. Когда подразделения из Харьковской области отошли, мы же знаем, что там творилось, что творили эти подонки. Только неонацисты могут так поступать», — сказал он.

Президент добавил, что неонацисты захватили власть на Украине несколько лет назад. Их хозяева — союзники из стран Запада — нацеливают Незалежную на Россию и используют как инструмент в борьбе с Москвой.

«Вот с кем мы имеем дело», — подчеркнул Путин.

Сегодня, 2 февраля, Путин прибыл в Тулу с рабочим визитом. В планах президента пообщаться с активом «Народного фронта», участвующим в СВО на Украине, выступить на форуме «Все для Победы!», а затем посетить онкоцентр. Также намечено и совещание.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о сложной ситуации на одном из участков спецоперации из-за беспилотников.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
Спецоперация
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