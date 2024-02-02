Президент России Владимир Путин заявил о сложной ситуации на одном из участков спецоперации на Украине. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Тулу.

Российский лидер утром 2 февраля поговорил с Генштабом, где ему доложили о сложной ситуации, связанной с беспилотниками.

«Я вот сейчас только с утра разговаривал с Генштабом. Там на одном из участков, конечно, сложная ситуация, связанная как раз с беспилотными летательными аппаратами. Это практически везде так», — сказал Путин на встрече с участниками форума «Все для победы!».

Президент отметил, что из бесед с военными делает вывод о важности беспилотников и средств их подавления. В ходе встречи один из участников рассказал о производстве приборов по обнаружению и подавлению дронов, этот проект Путин пообещал поддержать, обратившись к вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«То, что вы делаете, чрезвычайно важно. И, конечно, нужно вам помочь. Вот Денис Валентинович Мантуров здесь, вице-премьер и министр промышленности. У нас основные деньги сейчас мы вкладываем в возрождение микроэлектроники. Не просто радиоэлектроники, а микроэлектроники», — отметил российский лидер.

При этом Путин посетовал, что радиоэлектронная база — это та сфера, где есть над чем работать, он назвал ее «ахилесовой пятой». Однако темпы в решении задач хорошие, добавил президент.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска уничтожили четыре склада ВСУ на донецком направлении.