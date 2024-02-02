На два миллиарда: гигантскую партию кокаина обнаружили в Петербурге

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Более 600 килограммов кокаина обнаружили в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Преступники привезли запрещенные вещества в Северную столицу из Латинской Америки.

Сотрудники ФСБ накрыли крупную партию кокаина в Петербурге. Сумки с наркотиками хранились в гараже.

Преступники привезли в Северную столицу из Латинской Америки 640 килограммов запрещенного вещества общей стоимостью более двух миллиардов рублей. Задержанные планировали продавать кокаин по всей России.

Но довести задуманное до конца им не удалось. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте, сбыте и пересылке наркотиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что канал контрабанды наркотиков из Эстонии в российский регион с помощью беспилотников раскрыли правоохранители. 

Выяснилось, что в Эстонии к FPV-дрону привязывали упакованный наркотик, а затем оператор, управляя беспилотником, переправлял эти вещества в Ленинградскую область. Таким образом перебрасывались крупные партии кокаина и гашиша через реку Нарва.

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