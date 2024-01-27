Вскрыт канал поставки в РФ наркотиков с помощью FPV-дронов из Европы

Как контрабандисты умудрились переправить через Нарву крупные партии запрещенных веществ?

Канал контрабанды наркотиков из Эстонии в российский регион с помощью беспилотников раскрыли правоохранители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Выяснилось, что в Эстонии к FPV-дрону привязывали упакованный наркотик, а затем оператор, управляя беспилотником, переправлял эти вещества в Ленинградскую область. Таким образом перебрасывались крупные партии кокаина и гашиша через реку Нарва.

Однако на этом преступления, которые совершают контрабандисты, не заканчиваются. Они также пытаются завербовать ветеранов спецоперации на Украине, которые умеют управлять дронами. Им предлагается «солидная зарплата» за работу по переброске наркотиков. Пока расследование продолжается, задержаний еще не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что таможенники Петербурга обнаружили тонну кокаина в контейнерах с кофе из Бельгии. Стоимость криминального груза, только по предварительным подсчетам, превышает 13 миллиардов рублей.