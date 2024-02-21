Певица Валерия: «У нас за сладкое в семье отвечает Иосиф»

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 54 0

Певица Валерия ест на ночь, при этом терпеть не может сладкое и жирное

Фото, видео: © РИА Новости /Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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В свои 55 лет народная артистка России может похвастаться точеной фигурой.

Певица Валерия ест на ночь, при этом терпеть не может сладкое и жирное. Об этом народная артистка России эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru во Дворце гимнастики Ирины Винер, где прошла церемония награждения лауреатов премии «Мы твердо верим в героев спорта».

Всем давно известно, что Валерия с особым трепетом следит за своей точеной фигурой. Певица занимается йогой и придерживается правильного питания. Даже при загруженном графике, находясь на съемочной площадке, артистка найдет для себя те продукты, которые входят в ее рацион, чтобы перекусить.

«У меня всегда с собой какие-нибудь боксы, их из дома беру. Если даже нет, я всегда найду, что съесть здоровое, нормальное. Здесь, например, попросила просто мне отварные яйца принести, их поела. <…> Я не ем кинокорм», — рассказывает Валерия.

Как призналась певица, она не является сладкоежкой, чему очень рада. Тем не менее, если ей очень захочется какого-то лакомства, она позволит себе съесть его в умеренных количествах.

«У нас за сладкое в семье отвечает Иосиф. По нему видно», — смеется Валерия.

По признанию певицы, на ночь она также может позволить себе организовать прием пищи.

Ранее 5-tv.ru писал, что певицу Валерию не устраивает в муже Иосифе Пригожине.

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