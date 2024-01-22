«Я сойду с ума»: что певицу Валерию не устраивает в муже Иосифе Пригожине

Отношения певицы Валерии и Иосифа Пригожина многие считают идеальными. В чем заключается секрет их крепкого брака, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Певица Валерия рассказала, зачем в день концерта выгоняет мужа из гримерки. Как Иосиф мешает артистке готовиться к выступлению? И правда, что на гастролях супруги живут в разных комнатах? Из-за чего певица практически не видится с внуком Пригожина? И почему продюсер отказывается помогать своей дочери? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы любим путешествовать вместе. Мы любим ходить в кино. Мы любим ходить в театр. Мы любим узнавать что-то новое», — призналась артистка.

Валерия и Иосиф Пригожин уже 20 лет счастливы в браке. Со стороны их отношения выглядят идеальными. Они везде появляются вместе. Кажется, никогда не ссорятся и не расстаются ни на минуту. Но недавно вскрылась неожиданная информация. Оказывается, на гастролях певица всегда требует организаторов предоставить ей номер с двумя комнатами. И причина заключается в муже.

«Он не тяжелый человек, но бывает его просто много», — заявила Валерия.

Артистка призналась: если Иосиф будет рядом с ней 24 часа в сутки, она не сможет отдохнуть и настроиться на выступление.

«Он взрослый мальчик. У него своя работа. Если он у меня будет в одной комнате, мне все время это все… Разговаривать, решать какие-то вопросы, я сойду с ума. Я просто свой концерт не отработаю. У каждого должна быть какая-то зона. Лучший способ его проводить культурно с гримерки — начать распеваться», — подчеркнула певица.

Когда Валерия готовится к концерту, ничто не должно ее отвлекать. Даже любимый мужчина. Пригожину хочется поделиться с женой новостями. А ей в этот момент не до того.

«Я очень „люблю“, когда у меня в гримерке приходит муж, начинает рассказывать: „А я вот это. А ты знаешь, я сейчас вот это“. Я говорю: „Я тебя умоляю. Ты понимаешь, я сейчас на своей волне. Я сейчас вообще уже в другом измерении. Я сейчас вообще в другом состоянии нахожусь. Пожалуйста!“» — рассказала певица.

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Пригожин реагирует на просьбы жены спокойно. И пока она распевается, занимается своими делами. Благо их у него предостаточно. Оба уверены: именно в этом секрет их крепкого союза. У каждого своя сфера. Они не мешают друг другу в работе.

«Побыть наедине — это естественно. Мне обязательно нужна хотя бы минута-две просто собраться с мыслями», — уточнила артистка.

Но как только наступают выходные, Валерия и Пригожин с удовольствием наслаждаются обществом друг друга. Из продюсера и певицы превращаются в любящих супругов. И в заботливых бабушку с дедушкой. Они обожают проводить время с Селин — дочкой сына артистки. Первого января девочке исполнилось три. По словам звезды, малышка умна не по годам.

«Я говорю: „Селинка, а какой девочке можно на день рождения спеть песенку ‚В лесу родилась елочка‘?“. Вдруг она такая через паузу говорит: „Селинке“. Я просто, честно говоря, обомлела. Я вообще не понимаю, откуда она знает, откуда у ребенка такая информация в этом возрасте», — поделилась Валерия.

У Пригожина подрастает и собственный внук Даниэль. Однако с ним звездное семейство видится нечасто. Дочь Иосифа Даная живет за городом. В Москву приезжает редко. А навещать ее отец не может из-за нехватки времени.

«У каждого своя самостоятельная жизнь. После определенного возраста воробушек вылетает из гнезда и живет своей жизнью», — сравнил продюсер Пригожин.

В то время как дети Валерии делятся на страницах соцсетей своими успехами, наследница Иосифа регулярно рассказывает о проблемах. То они с мамой лишились квартиры из-за мошенников, то Даная пошла работать в такси из-за финансовых трудностей. Пригожин долгое время помогал девушке. Но в какой-то момент решил, что хватит.

«Если ты сформировал, вложил, дал, дальше уже это зависит… Понимаете, почему-то ощущение, если человек известный, публичный, или он большой, или родители у него есть, они обязаны, они должны. Никто никому ничего не должен», — заявил продюсер.

Иосиф Пригожин считает: он дал детям все, что мог. И теперь те должны решать вопросы своими силами. Именно так когда-то поступал он сам.

«Я приехал сюда в 16 лет. Мне никто не помогал, понимаете? Сегодня я с красивой любимой женщиной стою перед вами на красной дорожке. Поэтому нужна самостоятельность каждому человеку», — объяснил муж Валерии.

Пригожин уверяет: он любит своих близких и никогда не бросит их беде. Если они попросят о помощи, скорее всего, не откажет. Но главное, чтобы это не входило в привычку.