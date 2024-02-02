«Извиняешься в пустоту»: Харламов публично объявил о расставании с девушкой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 44 0

Комик Харламов расстался с актрисой Ковальчук

«Извиняешься в пустоту»: Харламов публично объявил о расставании с девушкой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезде нужна возлюбленная, которая сможет с ним дискутировать.

Юморист Гарик Харламов расстался со своей девушкой, актрисой Екатериной Ковальчук. Теперь сердце комика свободно.

Слухи артист спровоцировал, посетив популярное интернет-шоу. Там артист признал, что ему подойдет девушка, которая сможет вести с ним интеллектуальные споры, но дискутировать с ним нужно тонко и хитро.

Ведущая программы извинилась в камеру перед Ковальчук за свои слова. Но Харламов тут же сделал неожиданное признание.

«Ты сейчас извиняешься в пустоту», — отметил он.

А потом Харламов заявил, что у него в настоящее время нет девушки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус обнародовала переписку с Харламовым. Бывшие супруги мило посмеялись над наивностью их дочери Насти. Асмус записала голосовое сообщение бывшему возлюбленному, в котором рассказала о забавном случае с наследницей.

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«Извиняешься в пустоту»: Харламов публично объявил о расставании с девушкой

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