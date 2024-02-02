«Извиняешься в пустоту»: Харламов публично объявил о расставании с девушкой
Комик Харламов расстался с актрисой Ковальчук
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Звезде нужна возлюбленная, которая сможет с ним дискутировать.
Юморист Гарик Харламов расстался со своей девушкой, актрисой Екатериной Ковальчук. Теперь сердце комика свободно.
Слухи артист спровоцировал, посетив популярное интернет-шоу. Там артист признал, что ему подойдет девушка, которая сможет вести с ним интеллектуальные споры, но дискутировать с ним нужно тонко и хитро.
Ведущая программы извинилась в камеру перед Ковальчук за свои слова. Но Харламов тут же сделал неожиданное признание.
«Ты сейчас извиняешься в пустоту», — отметил он.
А потом Харламов заявил, что у него в настоящее время нет девушки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Кристина Асмус обнародовала переписку с Харламовым. Бывшие супруги мило посмеялись над наивностью их дочери Насти. Асмус записала голосовое сообщение бывшему возлюбленному, в котором рассказала о забавном случае с наследницей.
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