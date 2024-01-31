Личное в публичное: Кристина Асмус обнародовала переписку с Гариком Харламовым

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Алексей Панков
Алексей Панков 31 0

Кристина Асмус обнародовала с Гариком Харламовым

Личное в публичное: Кристина Асмус обнародовала переписку с Гариком Харламовым

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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О чем беседовали бывшие супруги?

Бывшие супруги — Гарик Харламов и Кристина Асмус — мило посмеялись над наивностью их дочери Насти. Актриса опубликовала в личном блоге скриншот переписки с шоуменом.

Асмус записала голосовое сообщение бывшему возлюбленному, в котором рассказала о забавном случае с дочерью. После того как наследница узнала о получении «Оскара» Бренданом Фрейзером, то почему-то решила, что престижная статуэтка есть и у звездной мамы. Девочка считала, что сувенирная статуэтка в их доме — это настоящий приз.

«В смысле это не настоящий? Я всю жизнь думала, что у тебя есть „Оскар“. Почему ему дали „Оскар“, а тебе нет?» — недоумевает девочка.

Шоумен ответил на полученное ночью сообщение только днем. И очень кратко.

«Это смешно», — отреагировал он.

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Знаменитости поженились в 2013 году, стали родителями в 2014-м. Через шесть лет развелись. Бывшие супруги благополучно уживались некоторое время в одном доме на разных этажах. Но весной прошлого года Асмус сообщила о переезде от экс-мужа. Сейчас она благоустраивает новое жилище.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Асмус и Харламов воссоединились ради дочери. Звездные родители посетили день рождение наследницы. По словам очевидцев, артисты прекрасно ладили друг с другом.

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Личное в публичное: Кристина Асмус обнародовала переписку с Гариком Харламовым

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