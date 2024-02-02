Минюст включил шесть человек в реестр иноагентов

Минюст России включил в реестр иностранных агентов шесть человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В реестр иностранных агентов включены политик Антон Картавин*, исполнительный директор «Викимедиа.ру» Станислав Козловский*, правозащитник, бывший член правления правозащитного центра «Мемориал» (признан в России НКО-иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда) Олег Орлов*, историк Никита Соколов*, журналист Сергей Степанов*, а также активист Михаил Чимаров*.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россиян начнут штрафовать за распространение материалов иностранных агентов без маркировки. Размер взыскания может составить до 500 тысяч рублей.

Но, прежде чем штрафовать человека, его сначала предупредят. Если не будет никакой ответной реакции, то тогда уже выпишут штраф.

Выплачивать деньги за отсутствие маркировки могут заставить не только простых граждан, но и библиотеки, университеты и телевидение.

* — признан иноагентом в России.